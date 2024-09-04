Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 2 Eylül'de Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği başarılı hava harekatının görüntülerini kamuoyu ile paylaştı. Hedefler arasında terör örgütü PKK'ya ait mağara, sığınak ve depo gibi kritik noktalar yer aldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, terörle mücadele kapsamında Irak’ın kuzeyindeki Metina, Zap, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerine yönelik 2 Eylül 2024 tarihinde düzenlediği hava harekatıyla terör örgütü PKK’ya ağır bir darbe indirdi. Milli Savunma Bakanlığı, operasyonun başarılı bir şekilde tamamlandığını ve hedeflerin tam isabetle vurulduğunu duyurdu.

Operasyonun detayları

MSB'nin sosyal medya hesaplarından paylaştığı bilgilere göre, harekatta terör örgütüne ait 20 hedef, aralarında mağara, sığınak, barınak, depo ve tesislerin bulunduğu stratejik noktalar, başarılı bir şekilde imha edildi. MSB, operasyonun görüntülerini paylaşarak Türk Hava Kuvvetleri'nin kahraman pilotlarına tebriklerini iletti.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “2 Eylül 2024 tarihinde Irak’ın kuzeyinde bulunan Metina, Zap, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerine gerçekleştirilen hava harekâtı ile terör örgütü PKK’ya ait mağara, sığınak, barınak, depo ve tesislerden oluşan 20 hedef işte böyle vuruldu. Hedefleri başarıyla imha eden Hava Kuvvetlerimizin kahraman pilotlarını kutluyoruz.”