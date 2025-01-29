Bolu Kartalkaya’daki büyük yangın faciası, Türkiye’de afetlere müdahale süresinin kritik önemi konusunda büyük bir tartışma başlattı. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, olayın ardından bu tür felaketlerin bir daha yaşanmaması için harekete geçti. Özdemir, Türkiye genelinde itfaiye ekiplerinin yangın ve diğer afetlere en fazla 10 dakikada müdahale etmelerini zorunlu hale getirecek bir kanun teklifini TBMM’ye sundu.

10 dakika kuralı

İsmail Özdemir, yaptığı açıklamada, yangın ve afetlere müdahale süresinin hayati önem taşıdığını belirterek, “Bolu’daki yangın faciası, müdahale süresinin ne kadar kritik olduğunu bizlere acı bir şekilde gösterdi. Bu nedenle her ilde itfaiye ekiplerinin yangın ve afetlere en fazla 10 dakikada müdahale etmelerini zorunlu kılacak kanun teklifimizi sunduk” dedi.

"Binaların yangın denetimleri sıklaştırılmalı"

İsmail Özdemir, ayrıca turizm tesislerinin periyodik olarak denetlenmesini öngören bir başka kanun teklifini de hazırladıklarını belirtti. Bu düzenleme, turizm sektöründeki işletmelerin yangın güvenliği açısından düzenli denetimlerden geçirilmesini amaçlıyor. Özdemir, MHP olarak her iki konuda da kararlılıkla adımlar atacaklarını ve sorumluların cezalandırılmasına yönelik sürecin takipçisi olacaklarını vurguladı.

"Sonuna kadar takipçisi olacağız"

MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin grup toplantısındaki ifadelerine de atıfta bulunan Özdemir, MHP olarak bu felaketlerin bir daha yaşanmaması için gereken tüm önlemleri alacaklarının altını çizdi. Özdemir, “Kim olursa olsun sorumluların gereken cezayı alması için atılması gereken adımların kararlılıkla ve sonuna kadar takipçisi olacağız” şeklinde konuştu.