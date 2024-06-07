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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve Özel Harekat sevk edildi. Caddeyi trafiğe kapatan ekipler güvenlik önemli aldı.

Tunceli’de kaybolan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı

Tunceli’de kaybolan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı

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