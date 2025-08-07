Kocaeli'nin Alikahya Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, bölgede faaliyet gösteren otomobil üreticisi Hyundai'nin yağmur bulutlarına ses bombalarıyla müdahale ettiğini öne sürerek duruma isyan etti. Kuraklıkla mücadele eden mahalle halkı, yıllardır devam eden bu uygulamanın doğal dengeyi bozduğunu savunuyor.

İddialara göre Hyundai, fabrikasında üretilen araçların dolu yağışından zarar görmemesi için yaklaşık 15 yıldır hava durumuna müdahale ediyor. Özellikle yağmur beklentisinin yüksek olduğu yaz aylarında gökyüzünden ses bombası sesleri geldiğini belirten mahalle sakinleri, yağışların bilinçli şekilde engellendiğini düşünüyor.

"Gökyüzüne müdahale kabul edilemez"

Mahalle sakinlerinden Yüksel Yurt, her yağış beklentisinde aynı senaryonun yaşandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Yağmur uyarısı yapıldığında hemen o tanıdık sesler başlıyor. Gökyüzü parçalanıyor gibi. Bu ses bombalarının yağmur bulutlarını dağıttığını düşünüyoruz. Araçlar zarar görmesin diye biz susuz kalıyoruz. Bu kabul edilemez!”

"Yağmur duasına çıkıyoruz"

Mahalle halkı, yıllardır cuma günleri yağmur duasına çıktıklarını ancak sonuç alamadıklarını ifade ediyor. Son günlerde artan ses bombası iddialarıyla birlikte halkın tepkisi de giderek büyüyor. Bazı vatandaşlar ise konuyla ilgili resmi bir açıklama beklediklerini dile getiriyor.

Vatandaşlar, kuraklığın artık ciddi bir tehdit haline geldiğini ve hiçbir özel şirketin doğaya müdahale etmemesi gerektiğini savunuyor. Mahallede yaşayanlar, konunun yetkililerce araştırılmasını ve kamuoyuna şeffaf bir şekilde bilgi verilmesini talep ediyor.

Henüz Hyundai yetkililerinden veya resmi makamlardan iddialarla ilgili bir açıklama gelmedi.