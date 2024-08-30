30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü, Mustafa Kemal Atatürk'ün Büyük Taarruz'u yönettiği Kütahya’nın Dumlupınar ve Altıntaş ilçelerine bağlı Zafertepeçalköy'de büyük bir coşkuyla kutlandı. Törenlere İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da katıldı.

Tören, Büyük Taarruz'un yönetildiği Zafer Abidesi'ne çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, törene katılanlara hitap etti. Yerlikaya, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “30 Ağustos Zaferi, milletimizin bağımsızlık ve hürriyet aşkının en güçlü göstergesidir. Bu zafer, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel harcı, milletimizin ortak değeridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kahramanlıklarını ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı’mızın 102. yılı kutlu olsun.”

Toplumun her kesimi törenlerde buluştu

Kutlamalara Afyonkarahisar ve Kütahya valileri, milletvekilleri, belediye başkanları, garnizon komutanları, askeri erkan, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Geçit töreninde gaziler ve askeri birlikler büyük bir coşkuyla alkışlandı. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimiz ve gazilerimizin anıldığı bu anlamlı günde, Türk milletinin birlik ve beraberlik ruhu bir kez daha vurgulandı.