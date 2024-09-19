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Gençlerin cansız bedenleri sağlık ekiplerince Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay, ilçede büyük bir üzüntü yarattı ve bölgedeki güvenlik önlemleri artırıldı.

Kocaeli 'nin Kandıra ilçesine bağlı Cebeci Mahallesi plajında meydana gelen olayda, deniz e giren Gökdeniz Açıkdeniz (23) ve Mücahit Açıkdeniz (15) bir süre sonra gözden kayboldu. Yakınlarının ihbarı üzerine sahil güvenlik ekipleri hızlı bir şekilde bölgeye sevk edildi. Yaklaşık 1 saat süren yoğun arama çalışmalarının ardından, iki genç maalesef denizde hayatını kaybetmiş halde bulundu.

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