Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kişi yakalandı. Şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli'de geniş çaplı uyuşturucu operasyonu

Kocaeli Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda Karamürsel, Çayırova ve Körfez ilçelerinde toplam 11 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 42 gram uyuşturucu, bir hassas terazi ve bin 395 TL nakit para ele geçirildi.

7 Şüpheli serbest bırakıldı

Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli, TCK 191 kapsamında adli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Bu kişilerin uyuşturucu ticareti ile bağlantıları olmadığı değerlendirildi.

4 Şüpheli adliyeye sevk edildi

Uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 4 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden S.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, H.E., M.Ç. ve Ö.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.