Kocaeli’nin Mavi Bayraklı 9 plajı, bu yıl da Mavi Bayrak Programı Ulusal Koordinatörlüğü tarafından yapılan denetimlerden tam not aldıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan Mavi Bayraklı plajlar, her yıl Mavi Bayrak Programı Ulusal Koordinatörlüğü tarafından denetleniyor. Karamürsel ilçesindeki Altınkemer ve Ereğli Kumyalı Plajı, Kandıra ilçesindeki Kerpe, Cebeci, Kumcağız, Kovanağzı, Bağırganlı, Seyrek ve Miço Koyu Kadınlar Plajına yine uygunluk incelemesi yapıldı. Su kalitesi ile birlikte güvenlik, temizlik, cankurtaran, engelli imkânları uygunluklarına yönelik denetimler yapılan incelemede Büyükşehir’in Mavi Bayraklı halk plajları bu yıl da tam not aldı.

MAVİ BAYRAK UYGUNLUK DENETİMİ

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı’ndan(TÜRÇEV) Programlar Denetim Sorumlusu Mehmet Sait Korkmaz ile Mavi Bayrak Ulusal Koordinatör Yardımcısı Ecem Ulusoy’un yanı sıra Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı personelinin katıldığı Mavi Bayrak uygunluk denetimlerinde önemli kriterlere dikkat edildi. Bu kriterler; Deniz Suyu Analizleri, Çevre Yönetimi, Güvenlik ve Donanımlar, Çevre Bilinçlendirme etkinlikleri başlıkları altında toplanıyor. Yüzme sezonu öncesinde ve sezon boyunca deniz suyu numunesi alınıp mikrobiyolojik düzeyde analizlerinin yapılması, plajda cankurtaran ve ekipmanlarının bulundurulması, su sporları ile yüzme alanının ayrılmış olması, engelli olanakları, plaj temizliği önemli kriterlerin bir kısmını oluşturuyor.

MAVİ BAYRAK NEDİR?

Mavi Bayrak, çevrenin korunması ile plajı kullananların sağlığı ve güvenliğini korumayı hedefleyen kriterlere sahip. Öte yandan Mavi Bayrak uluslararası alanda ve turizm sektöründe en çok bilinen ve kullanılan bir ödül programı özelliğinde. Uluslararası alanda merkezi Kopenhag’da bulunan, Foundation For Environmental Education (FEE), ülkemizde ise Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda yürütülen Mavi Bayrak programının plajlar için 33 ayrı kriter bulunuyor. Bu kriterler; Çevre Eğitimi ve Bilgilendirme, Yüzme Suyu Kalitesi, Çevre Yönetimi ile Can Güvenliği ve Hizmetler başlığında toplanıyor.