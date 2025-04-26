Kocaelispor ile Boluspor, 27 Nisan 2025'te karşılaşıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve şifresiz izlenme bilgileri belli oldu.

Kocaelispor Boluspor maçı hangi kanalda saat kaçta?

Kocaelispor ile Boluspor, Trendyol 1. Lig Konferans Yayın kapsamında karşı karşıya geliyor. 27 Nisan 2025 Pazar günü oynanacak mücadele, Bein Sports 4 ve TRT Spor kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Maçın başlama saati 16:00. İzlemek isteyen sporseverler için yayın bilgileri ve frekans detayları haberimizde.

Kocaelispor-Boluspor maçı yayın bilgileri

Kocaelispor ile Boluspor arasında oynanacak Trendyol 1. Lig maçı, Bein Sports 4 ve TRT Spor kanallarından canlı olarak takip edilebilecek.

Bein Sports 4, Digiturk 80, Kablo TV 235 numaralı kanallardan, Türksat uydusu ve internet platformları üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

TRT Spor ise Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar üzerinden ve Türksat uydusu ile internetten şifresiz yayın yapmaktadır.

Kocaelispor-Boluspor maçı ne zaman?

Kocaelispor ile Boluspor arasındaki müsabaka, 27 Nisan 2025 Pazar günü oynanacak.

Kocaelispor-Boluspor maçı saat kaçta?

Karşılaşmanın başlama saati 16:00 olarak belirlenmiştir.

Kocaelispor-Boluspor Maçı Nerede Oynanacak?

Mücadele, Kocaeli'de bulunan Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak.