Trabzonspor ile Alanyaspor, 27 Nisan 2025 Pazar günü karşılaşıyor. Maç saat 16.00'da Bein Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Trabzonspor ile Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonu kapsamında 27 Nisan 2025 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Trabzonspor Alanyaspor maçı Bein Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Sporseverler maçın saat kaçta başlayacağını, hangi kanalda yayınlanacağını ve yayının şifresiz olup olmadığını merak ediyor. Karşılaşmanın tüm yayın detayları haberimizde.

Trabzonspor Alanyaspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Trabzonspor ile Alanyaspor arasında oynanacak Trendyol Süper Lig karşılaşması, Bein Sports 1 kanalından şifreli olarak yayınlanacak. Maçı canlı izlemek isteyenler Digiturk ve Kablo TV platformlarından erişim sağlayabilecek.

Trabzonspor Alanyaspor maçı saat kaçta başlayacak?

Mücadele, 27 Nisan 2025 Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Maçın başlama saati Türkiye Futbol Federasyonu tarafından resmen açıklandı.

Trabzonspor Alanyaspor maçı nerede oynanacak?

Karşılaşma, Trabzonspor'un ev sahipliğinde Trabzon'da bulunan Papara Park Stadyumu'nda oynanacak.

Digiturk: 77. kanal

Kablo TV: 232. kanal

Uydu: Türksat uydusu üzerinden şifreli yayın

İnternet: Bein Connect platformundan online izlenebilir

Maçı takip etmek isteyen kullanıcıların Bein Sports üyelik bilgilerine sahip olmaları gerekmektedir.