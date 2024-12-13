Ümraniyespor-Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 

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Keçiörengücü ise son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 24 puanla ligde 5. sırada yer alıyor. Ligdeki iddialı konumunu sürdürmek isteyen Keçiörengücü, Ümraniyespor deplasmanında 3 puan alarak zirveye yaklaşmak istiyor.

Ümraniyespor, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 22 puanla ligde 8. sırada bulunuyor. İç sahada galip gelmek isteyen Ümraniyespor, bu maçı kazanarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

Mustafa Sarıgül: Ofsayt kaldırılsın futbol daha hızlı oynansın

Mustafa Sarıgül: Ofsayt kaldırılsın futbol daha hızlı oynansın

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