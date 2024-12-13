Türkiye Trendyol 1. Lig’in 16. haftasında Ümraniyespor, 15 Aralık 2024 tarihinde Keçiörengücü’nü sahasında ağırlayacak.
Takımların lig performansı
Ümraniyespor, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 22 puanla ligde 8. sırada bulunuyor. İç sahada galip gelmek isteyen Ümraniyespor, bu maçı kazanarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.
Keçiörengücü ise son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 24 puanla ligde 5. sırada yer alıyor. Ligdeki iddialı konumunu sürdürmek isteyen Keçiörengücü, Ümraniyespor deplasmanında 3 puan alarak zirveye yaklaşmak istiyor.
Ümraniyespor-Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Tarih: 15 Aralık 2024, Pazar
- Saat: 16.00
- Stadyum: Spoint Ümraniye Stadyumu
- Yayın: beIN SPORTS 2
- Hakem: Oğuzhan Aksu
Kaynak: HABER MERKEZİ