Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan 3 katlı bir mobilya imalathanesinde yangın çıktı. Çatı katında başlayan yangın, itfaiyenin kısa sürede müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olay sırasında can kaybı yaşanmazken, imalathanenin çatı katında maddi hasar meydana geldi.

Yangının detayları ve müdahale

Olay, Mahmudiye Mahallesi Ağaç İşleri Sanayisi'nde bulunan 3 katlı mobilya imalathanesinde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Çatı katından yükselen dumanları fark eden işçiler durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın söndürüldükten sonra ekipler, soğutma çalışmaları gerçekleştirdi.

Yangının sebebi araştırılıyor

Yangın sırasında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, çatı katında ciddi hasar oluştu. Yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlatıldığı bildirildi.