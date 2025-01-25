Muğla Büyükşehir Belediyesi, Evde Bakım Hizmetleri'ni genişleterek yatağa bağımlı hastalara fizyoterapi desteği sunmaya başladı. Fizyoterapistler, 13 ilçede 96 hastaya toplamda 250 seans terapi uyguladı.

Yeni hizmetle hareket kabiliyeti artıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Evde Bakım Hizmetleri kapsamında, hastalara genel bakım ve hekim muayenesinin yanı sıra kişiye özel fizyoterapi tedavisi sunuyor. Fizyoterapistler, her hastayı bireysel olarak değerlendirip, özel tedavi planları uygulayarak hastaların hareket kabiliyetini artırmayı hedefliyor.

Bütüncül yaklaşım: Hasta ve aileyle birlikte iyileşme

Muğla Büyükşehir Belediyesi, sadece hastaları değil, hasta yakınlarını da sürece dahil ederek güvenli yaşam alanları oluşturuyor. Fizyoterapistler, aile bireylerine bakım süreci hakkında eğitim veriyor, böylece evde sağlıklı ve güvenli bir ortam sağlanıyor.

Başkan Aras: "İnsana dokunan projelerle yanınızdayız"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, sağlık ve sosyal hizmetlerde insana dokunan projeler geliştirmeye devam ettiklerini belirterek, "Her geçen gün daha güzel ve yaşanabilir bir Muğla yaratmak için çalışıyoruz. Toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğimizde, daha güçlü ve mutlu bir toplum inşa edeceğiz" dedi.