Ziraat Türkiye Kupası’nda grup aşamasının ikinci hafta maçları oynanıyor. Kocaelispor, Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.

Maç ne zaman, saat kaçta?

Kocaelispor, 4 Şubat 2025 Salı günü kendi sahasında Süper Lig ekibi Sivasspor’u konuk edecek. Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 13.00’te başlayacak.

Karşılaşmayı hakem Davut Dakul Çelik yönetecek. Yeşil-siyahlı taraftarlar, güçlü rakipleri karşısında takımlarına tam destek vermeye hazırlanıyor. Kocaelispor, kupada avantaj yakalamak için galibiyeti hedeflerken, Sivasspor ise deplasmanda 3 puanı alarak üst tura bir adım daha yaklaşmak istiyor.

Kocaelispor - Sivasspor maçı hangi kanalda?

Kritik mücadele, futbolseverler için A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Kupada üst tura çıkma mücadelesi veren iki takımın karşılaşması büyük bir heyecana sahne olacak.