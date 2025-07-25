FETÖ dosyalarını rüşvetle kapattı, savcı şifrelerini kullandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nda zabıt katibi olarak görev yapan A.Y. hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. A.Y’nin, FETÖ şüphelileriyle ilgili soruşturma dosyalarını rüşvet karşılığında kapattığı, bazı dosyalarda da mal varlığı üzerindeki tedbir kararlarını kaldırdığı belirlendi. Savcılığın hazırladığı iddianamede, katip A.Y için 8 ayrı suçtan toplam 1190 yıl 5 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Dosyalar para karşılığı kapatıldı

İddianameye göre, katip A.Y’nin, FETÖ firarisi Avukat Muhammet Talha Bol aracılığıyla kendisine ulaştırılan şüpheliler hakkındaki dosyaları para karşılığı işlemden kaldırdığı tespit edildi. FETÖ üyeliğinden yargılanan Bol’un yönlendirmesiyle A.Y’nin, şüpheliler hakkında takipsizlik kararı verilmesini sağladığı, malvarlığı üzerindeki tedbir kararlarını kaldırdığı ve bu işlemleri 500 ile 1000 dolar arasında değişen rakamlarla yaptığı belirtildi.

Eski eşi ihbar etti, ses kaydı sundu

Soruşturma, A.Y’nin boşanma aşamasındaki eşi Z.E.’nin savcılığa yaptığı ihbar üzerine başlatıldı. Z.E, eşinin FETÖ bağlantılı dosyalarda usulsüz işlemler yaptığını belirterek bir ses kaydı sundu. Ayrıca, FETÖ firarisi avukattan elden aldığı 1000 Euro’yu eşine teslim ettiğini ve bu paralarla kendisine araç satın alındığını ifade etti.

Savcı şifreleriyle UYAP üzerinden işlem yaptı

Katip A.Y’nin, Terör Suçları Bürosu’nda görev yaptığı süre boyunca Cumhuriyet savcılarının UYAP şifrelerini izinsiz kullanarak işlemler yaptığı belirlendi. Bilirkişi incelemesine göre, şüpheli A.Y’nin dosya numaralarını değiştirdiği, taraf bilgilerini sildiği ve gerçeğe aykırı belgelerle dosyaları takipsizlikle sonuçlandırdığı ortaya konuldu. A.Y’nin e-imza yetkisini kullanarak savcının bilgisi olmadan karar yazdığı tespit edildi.

“Savcıların bilgisi yok” dedi

İfadesinde, maddi sıkıntılar yaşadığını ve bu nedenle böyle bir yola başvurduğunu söyleyen A.Y, FETÖ soruşturmalarına dair dosyalarda tek başına işlem yaptığını ve işlemlerden savcıların haberi olmadığını beyan etti. Avukat Muhammet Talha Bol’la para karşılığı anlaştığını kabul eden A.Y, bazen düşük miktarlarda ya da ücretsiz işlem yaptığını da söyledi.

1190 yıl hapis istendi, eski eşe ceza verilmesi istenmedi

İddianamede, A.Y’nin ‘silahlı terör örgütüne yardım, rüşvet alma, resmi belgede sahtecilik, suçluyu kayırma, bilişim sistemine girme, gizliliği ihlal’ gibi 8 ayrı suçtan toplam 1190 yıl 5 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Eski eşi Z.E’nin ise ihbar ve iş birliği nedeniyle cezalandırılmaması istendi.

16 kişilik yapı ortaya çıkarıldı

Soruşturma kapsamında aralarında katip A.Y’nin de bulunduğu 16 kişi hakkında iddianame düzenlendi. Diğer 15 şüphelinin ise ‘rüşvet vermek, örgüt üyeliği, belgede sahtecilik, suçluyu kayırma’ gibi suçlardan yargılanması talep edildi. Savcılığın soruşturmayı derinleştirdiği ve benzer dosyalar üzerinde yeni incelemeler başlattığı öğrenildi.