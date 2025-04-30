Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında emekçilerin toplumdaki rolüne ve alın teriyle üretmenin önemine dikkat çekti. Arıcı, “Emeğin değerini bilen bir anlayışla çalışanlarımızın yanındayız” dedi.

“Alın teriyle çalışan herkesin yanındayız”

Başkan Arıcı, mesajında emeğin, alın terinin ve helal kazancın değerine vurgu yaparak şu ifadelere yer verdi:

“Emeğin kutsallığını bilen bir yönetim anlayışıyla, belediyemizde görev yapan tüm personelimizin haklarını gözetiyor, çalışma koşullarını sürekli olarak iyileştirmek için çaba gösteriyoruz.”

Koçarlı’nın gücü emekçilerden geliyor

Koçarlı Belediyesi’nin hizmetlerinin temelinde emekçilerin özverisinin yattığını belirten Başkan Arıcı, şu ifadeleri kullandı:

“İşçilerimizin emeğiyle Koçarlı’mız daha yaşanabilir, daha güçlü bir ilçe haline geliyor. Onların çalışkanlığı, hizmetlerimizin temel taşıdır.”

Tüm emekçilere selam ve saygı

1 Mayıs vesilesiyle ülke genelindeki tüm çalışanlara seslenen Arıcı, şunları kaydetti:

“Başta belediyemizin emekçileri olmak üzere, Türkiye’nin dört bir yanında alın teri döken tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum. Emek mücadelesi veren herkese selam ve saygılarımı sunuyorum.”