Kızlar Basketbol Gençler Ligi Play-Off Yarı Final mücadelesinde TED Kolejliler ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. 01 Mayıs 2025 Perşembe günü oynanacak karşılaşma, basketbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Maçı canlı izlemek isteyen izleyiciler, saat ve yayın bilgilerini araştırıyor. Mücadele, TBF TV'nin YouTube kanalı üzerinden canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Maç, saat 14:00'te başlayacak.
TED Kolejliler-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?
TED Kolejliler ile Fenerbahçe, 1 Mayıs 2025 Perşembe günü Gençler Ligi yarı finalinde kozlarını paylaşacak. Maç, saat 14:00'te başlayacak.
TED Kolejliler-Fenerbahçe hangi kanalda, şifresiz mi?
Karşılaşma TBF TV YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Yayın, internet üzerinden şifresiz şekilde izlenebilecek.
TED Kolejliler-Fenerbahçe nerede oynanacak?
TED Kolejliler ile Fenerbahçe arasında oynanacak yarı final maçı, Ankara'da bulunan TED Üniversitesi Prof. Dr. Rüştü Yüce Spor Salonu'nda yapılacak.
|Maç
|Tarih
|Saat
|Yayın Kanalı
|Yayın Şekli
|TED Kolejliler - Fenerbahçe
|01 Mayıs 2025
|14:00
|TBF TV YouTube
|Şifresiz