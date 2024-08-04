Koçarlı İmam Hatip Ortaokulu'nun genç bilim insanları, biyokimyasal enerjinin elektrik enerjisine dönüştürülmesini amaçlayan projeleriyle Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması’nda önemli bir başarıya imza atarak finale yükseldi. Öğrenciler, 5-8 Eylül 2024 tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek TEKNOFEST’te Aydın'ı temsil edecek.

Koçarlı İmam Hatip Ortaokulu'nun "Grup Katyonik" adlı takımı, çevre bilincini artırmayı ve enerji verimliliğini teşvik etmeyi amaçlayan projeleriyle Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması'nda finale yükseldi. Öğrenciler, "Kara Yosunlarından Mikrobiyal Yakıt Hücresi Tasarımı" başlıklı projelerinde, organik atıklardaki biyokimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren ve depolayan bir teknoloji geliştirdiler. Bu proje, yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin kullanımını ve çevre koruma bilincini artırmayı hedefliyor.

Koçarlı İmam Hatip Ortaokulu'nun 5. sınıf öğrencileri Kemal Ata Açıkel ve Mualla Ecrin Görgen ile 6. sınıf öğrencileri Dila İçli ve Gökçen Kelpetin'den oluşan "Grup Katyonik" takımı, Fen Bilimleri Öğretmeni Safiye Avcı’nın danışmanlığında hazırladıkları projeyle büyük bir başarıya imza attı. Okul yönetimi, bu başarının ardından öğretmen ve öğrencilerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Aydın'ı TEKNOFEST 2024'te temsil edecekler

5-8 Eylül 2024 tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’te, "Grup Katyonik" takımı Aydın'ı temsil edecek. Bu önemli organizasyon, öğrencilerin projelerini daha geniş bir kitleye tanıtma ve değerlendirme fırsatı sunacak. Koçarlı İmam Hatip Ortaokulu’nun genç yetenekleri, çevre ve enerji teknolojileri alanında sağladıkları katkılarla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.