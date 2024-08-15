Aydın'ın Nazilli ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi (OSB), sosyal ve çevresel projeleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan'ın bölgeyi ziyaret ederek yaptığı açıklamalarda, OSB'nin 2 bin 500 kişiye iş imkanı sağlaması ve genişleme çalışmalarıyla bölge ekonomisine olan katkıları övgü topladı.

OSB’nin ekonomik katkıları

Nazilli Organize Sanayi Bölgesi’nde yapılan bilgilendirme toplantısında, Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Önel, OSB’nin ilçe ve bölge ekonomisine sağladığı katkıları anlattı. Toplam 126 hektar üzerinde kurulu olan Nazilli OSB, 44 sanayi parselinde faaliyet gösteren 38 aktif firma ile 2 bin 500 kişiyi istihdam ediyor. Genişleme çalışmaları kapsamında 89 hektarlık alanda 24 yeni firmaya yer verileceğini belirten Önel, bu sayede istihdamın 4 bini geçeceğini ifade etti.

Sosyal projeler ve çevreci yaklaşımlar

Nazilli OSB’nin sadece ekonomik değil, sosyal alanda da projeler geliştirdiğini vurgulayan Önel, arıtma tesisi, kreş ve cami inşaatlarının sürdüğünü, bu projelerin tamamlanmasıyla bölgenin değerinin daha da artacağını belirtti. 2025 yılı başında hizmete açılacak atık su arıtma tesisinin, çevreye duyarlı bir sanayi bölgesi oluşturma hedefi doğrultusunda önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Kaymakam Kan’dan övgü ve teşekkür

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Kaymakam Huriye Küpeli Kan, Nazilli OSB’nin çevreyi koruma ve sosyal projelere verdiği önemin altını çizdi. Kreş gibi sosyal yatırımların ve çevreye duyarlı sanayileşme çalışmalarının OSB'nin başarısını artırdığını belirten Kan, "Burası çevreye duyarlı, sosyal projelere önem veren bir OSB. Emeği geçen tüm yöneticilere teşekkür ederim" dedi.

Kaymakam Kan, ayrıca 2024 yılı sonuna kadar vatandaşların nüfus cüzdanları ve sürücü belgelerini yenilemesi gerektiğine dikkat çekerek, bu konuda vatandaşlara çağrıda bulundu.