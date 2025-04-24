Karşıyaka Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı birbirinden renkli etkinliklerle kutladı. “Ege Türküleri” temalı KODA konseri ve çocuklara özel şenliklerle, Karşıyakalılar bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.

Ege Türküleri klasik yorumla sahneye taşındı

Karşıyaka Oda Orkestrası (KODA), 23 Nisan etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Ege Türküleri” konseriyle sanatseverleri buluşturdu. Hikmet Şimşek Sanat Merkezi’nde gerçekleşen konserde, Ege yöresine ait türküler klasik müzikle harmanlanarak sunuldu. Konserde türküler, yöresel hikâyelerle birlikte yorumlandı.

Karşıyaka Halk Dansları Topluluğu da sahne performanslarıyla konsere görsel bir boyut kazandırdı.

Etkinliğe Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal’ın yanı sıra geçmiş dönem başkanları Şebnem Tabak, Cevat Durak ve Hüseyin Mutlu Akpınar da katıldı. Eski başkanlar, yüzlerce Karşıyakalıyla birlikte bayram coşkusunu paylaştı.

Çocuklara özel iki ayrı şenlik düzenlendi

Karşıyaka Belediyesi, çocuklara özel şenliklerle 23 Nisan’ı renklendirdi. Cordelion Tay Park’ta kurulan şişme oyun parkurları, yüz boyama stantları, palyaçolar, jonglörler ve Alp Abi stand-up gösterisi çocuklara eğlenceli anlar yaşattı. Gün boyunca pamuk şeker, patlamış mısır ve macun ikramı yapıldı.

Aynı gün, Zübeyde Hanım Mahallesi 100. Yıl Meydanı’nda “7’den 77’ye Çocuk Bayramı” buluşması gerçekleştirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte müzik dinletileri ve çeşitli sahne gösterileri yer aldı.

Başkan Ünsal’dan birlik ve sanat vurgusu

Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, konser sonrası yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“Müzik, geçmişimizi hatırlatan ve bizi birleştiren güçlü bir anlatım biçimi. Bu anlamlı konser yalnızca sanat değil, birlik ve dayanışma mesajı da taşıyor. Kentimize geçmişte hizmet etmiş başkanlarımızın bu gecede aramızda olması, ortak mirasımızı vurgulayan kıymetli bir tablo. Karşıyaka olarak kültür ve sanata desteğimizi sürdüreceğiz.”