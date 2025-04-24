Gastroözofageal reflü, toplumda yaygın olarak görülen mide rahatsızlıklarından biri. Uzmanlara göre, tedavi edilmediğinde yalnızca günlük yaşam kalitesini düşürmekle kalmıyor, aynı zamanda yemek borusunda kalıcı hasarlara ve uzun vadede kansere dönüşebilecek sağlık problemlerine yol açabiliyor. VM Medical Park Gebze Hastanesi’nden Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Feridun Aysu, reflü hastalığında erken teşhis ve tedavinin önemine dikkat çekti.
Reflü Nedir, Nasıl Oluşur?
Reflü, mide içeriğinin yemek borusuna kaçması olarak tanımlanıyor. Bu durum genellikle diyafram kaslarının zayıflamasıyla ortaya çıkan mide fıtığı nedeniyle meydana geliyor. Özellikle baharatlı, kızartılmış ve ekşili gıdalar reflüyü tetikleyebiliyor.
Reflü Belirtileri Nelerdir?
En sık görülen belirtiler:
-
Mide ekşimesi ve yanma hissi
-
Göğüste ağrılı yanma
-
Kronik öksürük
-
Boğaz ağrısı ve ağız kokusu
-
Gelişmiş vakalarda mide kanaması
Bu belirtiler sürekli hale gelirse mutlaka bir uzmana başvurulması öneriliyor.
Tedavi Edilmezse Ne Olur?
Op. Dr. Aysu’ya göre, reflü tedavi edilmezse:
-
Yemek borusunda iyileşmeyen yaralar
-
Ciddi iç kanamalar
-
Prekanseröz (kanser öncülü) lezyonlar gelişebilir
Yemek borusunun alt ucundaki kronik tahriş, zamanla hücresel değişimlere yol açarak kanser riskini artırabiliyor.
Reflü Tanısı Nasıl Konur?
Tanı genellikle hastanın şikayetleri ve endoskopi ile konur. Ek olarak:
-
Toraks BT
-
Mide fıtığı tespiti
-
Asit ölçüm testleri de kullanılabilir.
Reflü Nasıl Tedavi Edilir?
İlaç Tedavisi:
-
Mide asidini baskılayan ilaçlar
-
Yemek borusunu koruyan ajanlar
-
Yaşam tarzı değişiklikleri (beslenme, kilo kontrolü, sigarayı bırakmak)
Cerrahi Müdahale:
İlaçlarla kontrol altına alınamayan durumlarda funduplikasyon adı verilen cerrahi yöntem uygulanabiliyor. Bu işlem:
-
Laparoskopik olarak yapılıyor
-
Midenin üst kısmı, yemek borusunun altına sarılıyor
-
Hasta için hızlı iyileşme ve yüksek başarı oranı sunuyor