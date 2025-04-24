Gastroözofageal reflü, toplumda yaygın olarak görülen mide rahatsızlıklarından biri. Uzmanlara göre, tedavi edilmediğinde yalnızca günlük yaşam kalitesini düşürmekle kalmıyor, aynı zamanda yemek borusunda kalıcı hasarlara ve uzun vadede kansere dönüşebilecek sağlık problemlerine yol açabiliyor. VM Medical Park Gebze Hastanesi’nden Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Feridun Aysu, reflü hastalığında erken teşhis ve tedavinin önemine dikkat çekti.

Reflü Nedir, Nasıl Oluşur?

Reflü, mide içeriğinin yemek borusuna kaçması olarak tanımlanıyor. Bu durum genellikle diyafram kaslarının zayıflamasıyla ortaya çıkan mide fıtığı nedeniyle meydana geliyor. Özellikle baharatlı, kızartılmış ve ekşili gıdalar reflüyü tetikleyebiliyor.

Reflü Belirtileri Nelerdir?

En sık görülen belirtiler:

Mide ekşimesi ve yanma hissi

Göğüste ağrılı yanma

Kronik öksürük

Boğaz ağrısı ve ağız kokusu Arabesk müzikli ameliyat! Bel fıtığı operasyonu şarkılarla geçti

Gelişmiş vakalarda mide kanaması

Bu belirtiler sürekli hale gelirse mutlaka bir uzmana başvurulması öneriliyor.

Tedavi Edilmezse Ne Olur?

Op. Dr. Aysu’ya göre, reflü tedavi edilmezse:

Yemek borusunda iyileşmeyen yaralar

Ciddi iç kanamalar

Prekanseröz (kanser öncülü) lezyonlar gelişebilir

Yemek borusunun alt ucundaki kronik tahriş, zamanla hücresel değişimlere yol açarak kanser riskini artırabiliyor.

Reflü Tanısı Nasıl Konur?

Tanı genellikle hastanın şikayetleri ve endoskopi ile konur. Ek olarak:

Toraks BT

Mide fıtığı tespiti

Asit ölçüm testleri de kullanılabilir.

Reflü Nasıl Tedavi Edilir?

İlaç Tedavisi:

Mide asidini baskılayan ilaçlar

Yemek borusunu koruyan ajanlar

Yaşam tarzı değişiklikleri (beslenme, kilo kontrolü, sigarayı bırakmak)

Cerrahi Müdahale:

İlaçlarla kontrol altına alınamayan durumlarda funduplikasyon adı verilen cerrahi yöntem uygulanabiliyor. Bu işlem: