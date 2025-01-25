İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonuyla düzenlenen “Koleksiyoncular Anlatıyor: Hikâyelerim ve Perspektiflerim” söyleşi dizisi, bu ay da koleksiyon dünyasının tanınan isimlerinden Özkan Arıkantürk’ü ağırlayacak. Arıkantürk, Grek sikkeleri koleksiyonuyla adını dünyaya duyurmuş ve önemli bilimsel çalışmalara imza atmış bir koleksiyoncu olarak, 28 Ocak Salı günü saat 18.30’da APİKAM’da dinleyicilerle buluşacak.

Antik Çağ’ın derinliklerine yolculuk

Özkan Arıkantürk, koleksiyonculuk yolculuğuna yağ kandilleri, toprak figürinler ve tıp aletleriyle başlamış, zamanla koleksiyonunu Grek sikkeleriyle genişletmiştir. Arıkantürk, bu alandaki derinlemesine çalışmalarını “Sikkeler Işığında Antik Kentler - Troas Mysia Aiolis” adlı kitabıyla bilim dünyasıyla paylaşmıştır. Söyleşiye katılacak olanlar, Arıkantürk’ün 30 yıllık koleksiyonculuk tecrübesinden ve Antik Çağ’a olan ilgisinden ilham alacak.

Koleksiyonculuğa dair derinlemesine bir bakış

Bu etkinlikte Arıkantürk, koleksiyonculuk serüvenindeki önemli dönüm noktalarını, karşılaştığı ilginç olayları ve koleksiyonlarındaki zengin içeriği katılımcılarla paylaşacak. Ayrıca, Antik Çağ’ın Troas, Mysia, Aiolis gibi bölgelerinde gerçekleştirdiği araştırmaların sonuçlarına dair ayrıntılar aktaracak ve katılımcıların sorularını yanıtlayarak etkileşimli bir söyleşi gerçekleştirecek.