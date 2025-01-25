Son Daki̇ka Ege Denizi'nde Deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde meydana gelen depreme ilişkin ilk bilgileri paylaştı. Bugün saat 09.57’de gerçekleşen depremin şiddeti 3.5, derinliği ise 8,59 kilometre olarak ölçüldü.

Olumsuz durum bildirilmedi

Deprem çevre illerde hafif şekilde hissedilirken, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi. Yetkililer, depremin ardından bölgede durum değerlendirmesi yapıldığını ve vatandaşların tedirgin olmaması gerektiğini ifade etti.