Kandilli Rasathanesi, Yunanistan'da bu akşam deprem olduğunu bildirdi. Komşu ülkelerde de hissedilen depremin büyüklüğü 4.4 olarak açıklandı.

Türkiye, Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Yunanistan'da hissedilen depremin derinliği 16.5 kilometre. Deprem 22.54 saatinde gerçekleşti.

Çevre yerlerim yerlerinden de hissedilen deprem, kısa süreli korku ve paniğe neden oldu.