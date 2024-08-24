Kandilli Rasathanesi, Yunanistan'da bu akşam deprem olduğunu bildirdi. Komşu ülkelerde de hissedilen depremin büyüklüğü 4.4 olarak açıklandı.

Müjde! Tarım ve Orman Bakanlığı, tapusu olanlara 2 yıl düzenli kira ödeyecek! Müjde! Tarım ve Orman Bakanlığı, tapusu olanlara 2 yıl düzenli kira ödeyecek!

Türkiye, Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Yunanistan'da hissedilen depremin derinliği 16.5 kilometre. Deprem 22.54 saatinde gerçekleşti.

Çevre yerlerim yerlerinden de hissedilen deprem, kısa süreli korku ve paniğe neden oldu.

Kaynak: HABER MERKEZİ