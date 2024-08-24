Kandilli Rasathanesi, Yunanistan'da bu akşam deprem olduğunu bildirdi. Komşu ülkelerde de hissedilen depremin büyüklüğü 4.4 olarak açıklandı.
Türkiye, Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Yunanistan'da hissedilen depremin derinliği 16.5 kilometre. Deprem 22.54 saatinde gerçekleşti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) August 24, 2024
YUNANISTAN https://t.co/86S0CLuuGB
24.08.2024, 22:54:24 TSİ
Büyüklük: 4.4
Derinlik: 16.5 km#Kandilli
Çevre yerlerim yerlerinden de hissedilen deprem, kısa süreli korku ve paniğe neden oldu.
Kaynak: HABER MERKEZİ