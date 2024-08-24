Grok-2'nin kodları yeniden yazılarak performans artışı sağlandı, bu da kullanıcıların daha hızlı ve doğru yanıtlar almasına imkan tanıyor. Bu gelişme, Grok-2'yi GPT-4o gibi modellerin önüne geçirerek, Lmsys Chatbot Arena'da ikinci sıraya yükseltti.

Güncellemenin detayları: Hız ve doğruluk bir arada

xAI'nin önde gelen araştırmacılarından Igor Babuschkin, Grok-2 ve Grok-2 Mini modelleri için yapılan bu güncellemeyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Babuschkin, modellerin performansında iki kat artış sağlandığını belirterek, bu başarıyı açık kaynaklı SGLang sistemi ile tüm çıkarımların yeniden yazılmasına bağladı. Güncelleme sadece hız kazandırmakla kalmadı, aynı zamanda yapay zekanın verdiği yanıtların doğruluğunu da artırdı.

Lmsys Chatbot Arena'daki başarı

Grok-2, Lmsys Chatbot Arena'da 1293 puanla genel sıralamada ikinci sıraya yerleşti ve Google'ın Gemini modeliyle başa baş giderken, OpenAI'ın GPT-4o modelini geride bıraktı. Grok-2 Mini ise 1268 puanla beşinci sırada yer alıyor ve GPT-4o Mini gibi modelleri de geçmeyi başardı. Özellikle matematiksel görevlerde lider olan Grok-2, kodlama, talimatlar ve akıl yürütme gibi alanlarda üstün performans sergiliyor.

Yeni özellikler: Görseller ve günlük görevler için premium erişim

Grok-2'nin yeni performans güncellemesi, yapay zekanın sadece hızını değil, aynı zamanda fonksiyonelliğini de artırdı. Artık kullanıcılar, resim oluşturma özellikleriyle görseller oluşturabilir ve günlük görevlerini yerine getirebilirler. Grok-2 modellerine ve sunduğu bu özelliklere sadece Premium kullanıcılar erişebiliyor. Kullanıcılar, ChatGPT benzeri temasıyla Grok-2 sürümleri arasında kolayca geçiş yapabilir ve Eğlence Modu'na da geçiş yaparak deneyimlerini çeşitlendirebilirler.