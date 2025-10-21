AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “Sizi yargılayacağız” açıklamasına tepki göstererek, Özel’in yeni bir “Yassıada çetesi” kurmak istediğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya ve çeşitli platformlarda yaptığı açıklamalarda Cumhurbaşkanı ve AK Parti için “Sizi yargılayacağız” ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özel’in sözlerine sosyal medya üzerinden yanıt verdi:

Çelik, yaptığı paylaşımda, "Özel yeni ‘Yassıada çetesi’ kurmak istediğini ilan etmiş oldu. Millete kötülük yapma organizasyonu’nun yeni sürümü piyasaya sürüldü böylece.” dedi.

Çelik açıklamasında, söz konusu tehditlere gereken cevabın verileceğini belirtti.

Çelik, sözlerine şöyle devam etti:

"Özgür Özel, Yüce Meclis’in çatısı altında, tarihimizde çok kere görüldüğü gibi bir kere daha 'CHP yargı düzeni' kuracağını söylüyor. Bir siyasi parti yönetimi ve genel başkanı için gerçekten çok vahim bir 'siyasi itiraf' bu.

Bu siyasi kadronun dönüp dolaşıp tarihimizin en karanlık işlerini yeniden diriltmeye çalışmaktan başka bir hedefi olmaması ibretlik bir durum.

Bu karanlık zihniyete geçit vermeyeceğiz. Tüm teşkilatlarımızla ve milletimizle beraber bu karanlık zihniyetle mücadele edeceğiz."