Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Kur'an kursuna giden Narin Güran, kurs çıkışı evine dönmeyince başlayan arama çalışmaları sekizinci gününde devam ediyor.

Narin Güran için endişeli bekleyiş devam ediyor. Dalgıçlar sulama kanalı, dere ve sazlıkta çalışma yaparken diğer ekipler de kayalıklar, tarlalar, boş evler, ahırların yanı sıra yeraltı görüntüleme cihazlarıyla saman yığınlarını da taradı. Ancak bir haftadır devam eden arama çalışmaları sonuç vermedi.

Narin'in kaybolduğu saatlerde evinin yakınında kan lekeleri tespit edildi, ancak yapılan DNA testi lekelerin Narin'e ait olmadığını ortaya koydu.

"Elimizde önemli deliller var"

21 Ağustos'ta kaybolan ve arama çalışmaları süren sekiz yaşındaki Narin Güran ile ilgili Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım açıklamada bulundu.

Yıldırım, “Dakika dakika her şeyi kayıt altına aldık. Sonuca çok yaklaştık. Elimizde önemli deliller var bulacağız” diye konuştu.