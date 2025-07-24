Konak Belediyesi’nden Lozan’ın 102. yılına anlamlı kutlama

Lozan Barış Antlaşması’nın 102. yıl dönümü, Konak Belediyesi’nin Atatürkçü Düşünce Derneği ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği iş birliğiyle düzenlediği törenle kutlandı. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu belgelerinden biri olan Lozan’ın yıl dönümü, antlaşmanın mimarı İsmet İnönü’nün doğduğu ev olan İsmet İnönü Anı Evi ve Kitaplığı’nda gerçekleştirilen törenle anıldı.

Törene Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, CHP Konak İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi, ADD Genel Başkan Başdanışmanı Ahmet Gürel, ÇYDD İzmir Şube Başkanı Aslı Tamtürk, muhtarlar, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mutlu: Lozan, Türk milletinin zafer anıtıdır

Törende konuşan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Lozan Antlaşması’nın sadece bir diplomatik başarı değil, aynı zamanda bağımsızlığın ve halk egemenliğinin teminatı olduğunu belirtti.

“Lozan, Türk milletinin varoluş mücadelesinin zafer anıtı, kurtuluştan kuruluşa giden yolda çok önemli bir kilometre taşıdır,” diyen Mutlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu siyasi zafer, bugün bu topraklarda özgürce yaşayabilmemizin temelidir. Lozan’ı sadece geçmişin kazanımı olarak değil, bize yol gösteren bir pusula olarak görmeye devam edeceğiz.”

Lozan mübadili bir ailenin çocuğu olduğunu vurgulayan Mutlu, babasının isminin İsmet İnönü’ye duyulan saygıyla verildiğini ifade etti. “Lozan’a sahip çıkmak laik, demokratik Türkiye’ye sahip çıkmaktır” sözleriyle konuşmasını sürdüren Başkan, Cumhuriyet’in değerlerine bağlılık vurgusu yaptı.

Gürel: Lozan bir ulusun tapusudur

Törende konuşan ADD Genel Başkan Başdanışmanı Ahmet Gürel, Lozan’ın dünya tarihinde eşi benzeri olmayan bir diplomatik zafer olduğunu belirtti.

“Türkiye, Kurtuluş Savaşı’yla işgalci güçlere karşı zafer kazanarak tapusunu alan tek ülkedir. Atatürk, Lozan’ın bayram olarak kutlanmasını istemişti. Bunu da bir gün gerçekleştireceğiz” dedi.

Tamtürk: Sevr unutulmadan Lozan anlaşılmalı

ÇYDD İzmir Şube Başkanı Aslı Tamtürk ise konuşmasında, Lozan sayesinde 102 yıldır özgürce yaşandığını belirtti.

“Lozan, ulusal egemenliğimizi tescil eden bir belgedir. Sevr’i anlayan, Lozan’ın değerini bilir. Lozan sadece geçmişin değil, geleceğin de garantisidir,” dedi.

Tören, katılımcıların günün anlam ve önemine ilişkin mesajlarıyla sona erdi.