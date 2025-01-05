Konak Belediyesi, 2024 yılı boyunca tüm dünyada yaşayan hayvanların bakımına büyük önem verdi. Hayvan Sağlığı Merkezi ve Engelli Kedi Evi'ni bünyesinde barındıran Konak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, 7 bin yakın sokak hayvanını konuk etti. Veteriner Hekimler, yaklaşık 5 bin iç dış paraziter tedavi ve 3 bin kuduz aşısı uygulaması yaptı. Ayrıca 2 bin 500 kısırlaştırma operasyonu yapılırken, sokak hayvanları için cerrahi müdahaleler de yapıldı.

Sahiplendirme etkinlikleri ve ömürlük yuvalar

Konak Belediyesi, sahiplendirme faaliyetleriyle sokak hayvanlarının yuvalarına kavuşmasını sağladı. Patilerin Festivali gibi etkinliklerle sahiplenme konusunda evrensel olarak yaratıldı ve 121 köpek, 68 kedi ömrüne kavuştu.

Hayvan için hakları hukuku mücadelesi

Konak Belediyesi, sokak hayvanları yasasına karşı verilen toplumsal mücadelede aktif rol aldı. İzmir Barosu tarafından açılan davaya müdahil olma kararını alarak, hayvan haklarını savundu ve bu yasanın iptalini talep etti.

2025'te devam edilecek

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, 2025 yılında da sokakta yaşayan dostlar için aynı çalışmaları yaptıklarını belirterek, "Onların canı, sağlık bize emanet. Sahiplendirme devam etmektedir" dedi.