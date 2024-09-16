Konak Belediyesi, ilçe sakinlerinin daha modern ve konforlu alanlarda vakit geçirebilmesi için eskiyen parklarda başlattığı yenileme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Oyun alanları yenilenirken, park alanlarına dinlenme alanları ekleniyor.

Parklar yeni yüzüyle hizmette

Konak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki eskiyen ve kullanım ömrünü tamamlayan parkları, modern oyun grupları ve dinlenme alanlarıyla yeniden tasarlıyor. Son olarak, Kütüphane ve Sarmaşık Parkları'nda yapılan bakım çalışmaları sayesinde parklar, mahalle sakinleri için yepyeni ve ferah alanlara dönüştü. Özellikle çocuk oyun alanlarına eklenen yeni oyun grupları ve yerleştirilen piknik masaları ile parklar, mahalle halkının büyük beğenisini kazandı.

Sarmaşık Parkı yenilendi

Kılıç Reis Mahallesi’nde bulunan Sarmaşık Parkı, 220 metrekarelik modern oyun alanı ve 30 metrekarelik kum havuzuyla çocuklar için yeniden düzenlendi. Mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda yapılan bu çalışmalar sayesinde çocuklar güvenli oyun alanlarında vakit geçirirken, parkta uygulanan akıllı sulama sistemi yeşil alanların sürekli canlı kalmasını sağlıyor.

Kütüphane Parkı’na yeni oyun alanı

Ulubatlı Mahallesi’nde yer alan Kütüphane Parkı da 150 metrekarelik çocuk oyun alanı ve masa tenisiyle mahalle sakinlerinin kullanımına sunuldu. Parkta yer alan piknik masaları ve banklar, ziyaretçilere keyifli bir dinlenme alanı sağlarken, oyun alanları çocukların favori mekanlarından biri haline geldi.

“Çalışmalarımız sürecek”

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, ilçedeki parkların bakım ve yenileme çalışmalarının periyodik olarak devam edeceğini belirterek, “Eskiyen parklarımızı modernize ederek, hem çocuklarımız hem de komşularımız için güvenli ve rahat alanlar yaratıyoruz. Bu çalışmalarla Konak’ın dört bir yanında daha yaşanabilir alanlar sunmaya devam edeceğiz” dedi.