Bozkurt işareti yapıp Çav Bella okuyan gençler tartışma yarattı

Taksim'deki Gazze yürüyüşünde Çav Bella söylerken bozkurt işareti yapan gençler sosyal medyada tartışma yarattı.

CHP İstanbul örgütü, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki olarak yürüyüş düzenleme kararı aldı. Taksim'de yapılması planlanan yürüyüş polis müdahalesiyle engellendi. Eylemler sırasında Çav Bella şarkısını söylerken bozkurt işareti yapan bazı gençlerin görüntülenmesi dikkat çekti.

Taksim’de Gazze Yürüyüşü polis müdahalesiyle engellendi

CHP İstanbul İl Başkanlığı öncülüğünde organize edilen Gazze yürüyüşü için Taksim Meydanı'nda toplanmak isteyen göstericilere izin verilmedi. Polis ekipleri yürüyüş öncesinde İstiklal Caddesi'ni kapatarak güvenlik önlemleri aldı. Eylem alanında kısa süreli gerginlikler yaşandı.

Çav Bella söylerken 'Bozkurt' işareti yapanlar dikkat çekti

Eylem sırasında kaydedilen görüntülerde, bir grup göstericinin İtalyan halk türküsü Çav Bella’yı söylediği görüldü. Ancak aynı anda bazı gençlerin bozkurt işareti yaptığı anlar kameraya yansıdı.

Çav Bella, II. Dünya Savaşı sırasında İtalya’da anti-faşist direnişin simgesi haline gelmiş, dünya genelinde sol hareketlerle özdeşleşmiş bir şarkı olarak biliniyor. Bozkurt işareti ise Türkiye’de milliyetçi hareketin sembolü olarak kullanılıyor.

Bu iki sembolün aynı anda kullanılması sosyal medyada "sembol karmaşası" ve "politik tutarsızlık" yorumlarına neden oldu.

Görüntüler sosyal medyada tartışmaya yol açtı

Söz konusu görüntüler, kısa sürede çeşitli sosyal medya platformlarında yayıldı. Kullanıcılar, farklı ideolojik simgelerin bir arada kullanılmasını tartışırken, bazı yorumlar gençlerin sembollerin tarihsel anlamını bilmeden hareket ettiğini savundu. Bazı kullanıcılar ise bu durumu politik bir kafa karışıklığının göstergesi olarak değerlendirdi.