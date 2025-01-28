Konak Belediyesi'nin ücretsiz sosyal hizmeti olan Mutlu Çocuklar Oyun Evleri’nde görev yapan öğretmenler, yarıyıl tatilinde düzenlenen eğitim programlarıyla mesleki donanımlarını artırdı. Eğitimler, uzman isimler ve kurumlar tarafından farklı konulara odaklanarak gerçekleştirildi.

Öğretmenlere hizmet içi eğitim düzenlendi

Mutlu Çocuklar Oyun Evleri’nde görev yapan öğretmenler, yarıyıl tatilinin ilk haftasında yoğun bir eğitim programına katıldı. İzmir Barosu, Hayata Destek Derneği, İzmir Eğitim Kooperatifi (İZEK) ve Müzik Eğitmeni Süeda Özçer’in katkılarıyla düzenlenen seminerlerde, öğretmenlerin bilgi ve becerilerini geliştirecek çeşitli başlıklar ele alındı.

Eğitim konuları çeşitliliğiyle dikkat çekti

Program kapsamında şu konular işlendi:

Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddeti Önlemede Temel Destek Eğitimi

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının Erken Çocukluk Eğitiminde Öğretilmesi

Mahremiyet Eğitimi ve Çocuk Hakları

Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Çocukların Tanınması ve Yönlendirilmesi

Çocuklarda Davranış Problemleri ve Çözüm Yöntemleri

Bu eğitimlerin amacı, öğretmenlerin karşılaşabilecekleri durumlara yönelik bilgi sahibi olmalarını ve çocuklara daha kapsamlı bir eğitim sunmalarını sağlamaktı.

Orff atölyesi ile eğitime eğlence katıldı

Eğitim programının en dikkat çeken etkinliklerinden biri, Müzik Eğitmeni Süeda Özçer tarafından düzenlenen Okul Öncesinde Uygulamalı Orff Atölyesi oldu. Atölyede müzikle öğrenme teknikleri ve çocukların gelişimine katkı sağlayacak yöntemler uygulamalı olarak gösterildi.

Eğitim sürecinde yalnızca öğretmenlerin gelişimi değil, aynı zamanda ikinci dönem için uygulanacak eğitim planları da hazırlandı. Alternatif yaklaşımlar ve yeni yöntemler belirlenerek bu yöntemlerin uygulamaya aktarılması için görev dağılımı yapıldı.