Konak Belediyesi personelinden oluşan Gönüllü Tiyatro Topluluğu, “Aldatma Üzerine Güldürü Ya Da Tam Tersi” adlı oyunla izleyiciden tam not aldı.

Konak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde kurulan Gönüllü Tiyatro Topluluğu, “Aldatma Üzerine Güldürü Ya Da Tam Tersi” adlı oyunla ilk kez seyirciyle buluştu. Tamamı belediye personelinden oluşan ekip, ilişkiler ve sadakat temalarını eğlenceli bir dille işleyerek izleyiciden büyük alkış aldı.

Konak Belediyesi Tiyatrosu perdelerini açtı

Konak Belediyesi Personeli Gönüllü Tiyatro Topluluğu (Gönül İşi Tiyatro), bir yıllık özverili çalışmanın ardından ilk oyunlarını sahneledi. Ahmet Önel’in yazdığı, Şafak Sipahi’nin yönettiği “Aldatma Üzerine Güldürü Ya Da Tam Tersi” adlı oyun, Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde ücretsiz olarak sahnelendi. Salonun tamamını dolduran izleyiciler, oyunun sonunda ekibi uzun süre ayakta alkışladı.

İlişkiler ve sadakat kahkaha dolu anlarla işlendi

Oyun, ilişkilerde sadakat kavramı üzerine mizahi bir bakış açısı sunarak seyircilere hem düşündürücü hem de eğlenceli anlar yaşattı. Topluluğun önümüzdeki dönemde farklı sahnelerde de oyunlarını sergilemesi planlanıyor.

“Sanatın ışığı Konak'tan yükseliyor”

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, tiyatro topluluğunun başarısından duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

“İlk kez sahnelenen tiyatro oyunu için aylardır özveri ve fedakârlıkla çalışan çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum. Belediye bünyesinde sürekli aktif olmasını istediğimiz bu tiyatro topluluğumuz, önümüzdeki süreçte de seyirci karşısında olacak.”