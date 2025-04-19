Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı Aras, "Turizm kentlerine merkezi hükümet yatırım önceliği tanımalı, yerel bütçeler tek başına yeterli değil" dedi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, turizm kentlerinin artan altyapı ihtiyacına dikkat çekerek, "Yerel yönetim bütçeleriyle bu yatırımları tek başımıza yapmamız mümkün değil. Tüm turizm kentlerine merkezi hükümetin yatırım önceliği vermesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Turizm kentleri altyapı sorunlarıyla karşı karşıya

Marmaris'te düzenlenen Uluslararası Karya Vizyon 1. Turizm Buluşması'nda konuşan Aras, Muğla'nın taşıma kapasitesinin sınırlarına ulaştığını belirtti.

Muğla’nın her yıl 4,5 milyon yabancı ve 3,5 milyon yerli turiste ev sahipliği yaptığını vurgulayan Aras, pandemiden sonra artan nüfus baskısının altyapı ve çevresel sorunları derinleştirdiğini söyledi.

Su, ulaşım ve kıyı kullanımı gibi kaynakların sınırlı olduğunu belirten Aras, kontrollü büyüme ve planlı imar ile çözüm sağlanabileceğini kaydetti.

Planlı imar ve altyapı vurgusu

Bodrum, Marmaris ve Fethiye gibi merkezlerde yeni yatırımların ancak sağlam imar planları ve altyapı projeleriyle sürdürülebilir olacağını dile getiren Aras, Bozburun, Selimiye, Söğüt ve Hisarönü gibi bölgelerde kanalizasyon altyapısının eksikliğine dikkat çekti.

Özel çevre koruma bölgelerinde imar planlarının acil olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılması gerektiğini söyledi.

Yatırımlar yetersiz kalıyor

Muğla genelinde 3 milyar liralık altyapı yatırımı yaptıklarını belirten Aras, buna rağmen mevcut ihtiyacın çok üzerinde bir taleple karşılaştıklarını ifade etti.

Büyükşehir Belediyesi'nin 2024 bütçesinin 5,5 milyar lira, bağlı kuruluş MUSKİ'nin bütçesinin ise 4,5 milyar lira olduğunu belirten Aras, sadece bir katı atık tesisinin maliyetinin 1,5 milyar lirayı bulduğunu söyledi.

Aras, Torba, Kızılağaç, Yalıçiftlik ve İçmeler Atıksu Arıtma Tesisi projelerinin Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirildiğini hatırlatarak, bu tür iş birliklerinin yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı.

Turizm eylem planı geliyor

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi iş birliğiyle kapsamlı bir Turizm Eylem Planı hazırladıklarını belirten Aras, her ilçenin ihtiyaçlarının ve sorumluluklarının bu planda net şekilde tanımlanacağını söyledi.

Aras, yerel yönetimlerin, merkezi hükümetin ve sektör temsilcilerinin bu sürece katkı sağlamasını beklediklerini ifade etti.

Yangın yönetmeliği sorunları

Akyaka ve Dalyan gibi ahşap yapıların yoğun olduğu bölgelerde mevcut yangın yönetmeliğinin ruhsat almayı zorlaştırdığını dile getiren Aras, turizm sektörünün önünün açılması için yeni bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu ve bu konuda destek vermeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.

‘TURİZM YATIRIMLARI PLANLI İMARLA DESTEKLENMELİ’

Bodrum, Marmaris, Fethiye gibi turistik merkezlerde yeni yatırımların ancak sağlam imar planları ve altyapı yatırımlarıyla sürdürülebilir olabileceğini vurgulayan Başkan Aras, “Özellikle Bozburun, Selimiye, Söğüt ve Hisarönü gibi bölgelerde kanalizasyon altyapısı yok. Bu durum hem çevre hem de turizm açısından tehdit oluşturuyor. Bozburun Yarımadası'na su götürdük ama kanalizasyon yok. Bu bölge özel çevre koruma bölgesi olduğu için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından acil bir şekilde imar planlarının çıkarılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

‘YATIRIMLAR YETERSİZ KALIYOR’

Belediye olarak altyapıya 3 milyar lira harcadıklarını vurgulayan Aras, “Fethiye'den Bodrum'a kadar toplam 3 milyar liralık altyapı yatırımı gerçekleştirdik. Arıtma tesisleri, içme suyu ve kanalizasyon şebekeleri gibi kritik hizmetler için de çalışmalar yaptık. Ancak yatırımlar Muğla'nın ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kaldı. Büyükşehir Belediyesi'nin 2024 yılı bütçesinin 5,5 milyar lira, bağlı kuruluş MUSKİ'nin ise 4,5 milyar lira. Sadece bir katı atık tesisinin maliyeti 1,5 milyar liraya ulaşıyor. Yerel yönetim bütçeleriyle bu yatırımları tek başımıza yapmamız mümkün değil. Tüm turizm kentlerine merkezi hükümetin yatırım önceliği vermesi gerekiyor” diye konuştu.

Aras, Torba, Kızılağaç, Yalıçiftlik kanalizasyon şebekesi ve İçmeler Atıksu Arıtma Tesisi projelerinin Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmesini örnek göstererek, benzer iş birliklerinin yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı.

‘EYLEM PLANI HAZIRLAYACAĞIZ’

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ile birlikte kapsamlı bir Turizm Eylem Planı üzerinde çalıştıklarını belirten Aras, “Her ilçenin kendi dinamiklerine göre belirlenecek ihtiyaç ve sorumlulukları bu planda yer alacak. Planda yerel yönetimlerin, merkezi hükümetin ve sektörün sorumluluklarını net şekilde tanımlayacağız. Herkesin bu sürece katkı sunmasını arzu ediyoruz” dedi

Ahşap yapıların yoğun olduğu Akyaka ve Dalyan gibi bölgelerde mevcut yangın yönetmeliğiyle uygulamada yaşanan uyumsuzluklara da değinen Başkan Aras, bu durumun ruhsat almayı zorlaştırdığını ve turizmcinin önünü tıkadığını, yeni bir yönetmeliğe ihtiyaç olduğunu ve bu konuda destek sunmaya hazır olduklarını da sözlerine ekledi.