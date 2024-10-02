Konak Belediyesi’nin Ekim ayı olağan meclis toplantısının ilk birleşiminde, 15 CHP’li meclis üyesinin hem grup hem de meclis toplantısına katılmaması belediyede krize neden oldu. Meclis üyelerinin, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun çalışmalar ve görevlendirmeler konusunda kendilerini bilgilendirmemesi ve koordinasyon eksikliği nedeniyle tepkili olduğu iddia edildi.

Ortamı yumuşatmaya yönelik adım

Yaşanan bu gelişmelerin ardından, Mutlu'dan ortamı yumuşatmaya yönelik bir adım geldi. Geçtiğimiz aylarda MERBEL Genel Müdürü olarak atadığı eski İYİ Parti İzmir İl Başkanı Koray Ükünç'ü görevden aldı. Krize CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da müdahale etti. Aslanoğlu'nun, meclis üyelerini toplantılara katılmaları yönünde ikna etmeye çalıştığı öğrenildi, ancak üyeler meclise katılmadı. Aslanoğlu'nun önümüzdeki günlerde meclis üyeleriyle yeniden görüşmesi bekleniyor.