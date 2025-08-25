Konak Belediyesi’nde memurlar, ödenmeyen sosyal denge tazminatı, arazi tazminatı, ikramiyeler ve geriye dönük alacakları nedeniyle iş bırakma kararı aldı. Tüm Yerel-Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Murat Bekar, memurların toplam alacaklarının 85 bin TL’ye ulaştığını belirterek, Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’ya çağrıda bulundu: “Emekçiyi silkeleyemezsiniz.”

Memurların Talepleri

Memurlar, belediye önünde yaptıkları basın açıklamasında, uzun süredir ödenmeyen haklarının hem ekonomik hem de sosyal yaşamlarını olumsuz etkilediğini vurguladı. Murat Bekar, “Sosyal denge tazminatlarımız, arazi tazminatlarımız ve ikramiyelerimiz toplu sözleşmeye rağmen aylardır ödenmemektedir. Bu durum yalnızca bir sözleşme ihlali değil, yüzlerce memurun yaşamını doğrudan etkiliyor” dedi.

Başkanlara Sert Mesaj

Bekar, belediye başkanlarını eleştirerek, “Emekçiyi kimse silkeleyemez. Tasarruf emekçinin maaşından olmaz! Sağlık raporu olan personelin haklarından tasarruf edilemez. Bizler devlet memuruyuz ve hakkımızı sonuna kadar savunacağız” ifadelerini kullandı.

Ücretler Takside Bağlandı

Memurların maaşlarının bir kısmı taksitlerle ödenirken, Bekar bu durumu da eleştirerek, “Ücretlerimizin enflasyon karşısında erimesi, alacaklarımızın taksite bağlanması kabul edilemez. Hukuki ve demokratik tüm yollarla haklarımızı alacağız” açıklamasını yaptı.

Bekar, belediye yönetimine ayrıca liyakata dayalı görevlendirmeler yapılması ve kurumsal hafızaya sahip personelin yok sayılmaması çağrısında bulundu.