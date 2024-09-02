Konak Belediyesi’nden Dünya Barış Günü Mesajı “Amasız, Fakatsız Barış!”

Konak Belediyesi ve Konak Kent Konseyi, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde düzenlenen etkinlikle barışa olan özlemi ve savaşın yıkıcı etkilerini dile getirdi. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, barışın insan hakkı olduğuna vurgu yaparak, kadınların ve çocukların barışın tesisinde önemli bir rol üstleneceğine inandığını ifade etti.

Savaşın en büyük mağdurları

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, basın açıklaması öncesi yaptığı konuşmada savaşın en büyük mağdurlarının kadınlar ve çocuklar olduğunu belirtti. Mutlu, “Savaşın ortasında kalan çocukların çığlıkları, kadınların gözyaşları savaşın acı yüzü. Barışın gerçek savunucuları kadınlar ve çocuklar olacak. Eşitlik, adalet, özgürlük, hak ve hukuk temelli bir dünya barışı için buradayız" dedi.

Barışa güvercinlerle mesaj gönderildi

Etkinlikte, CHP Konak İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi, CHP İzmir İl yöneticileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve demokratik kitle örgütleri de hazır bulundu. Konuşmaların ardından barışın simgesi olarak güvercinler gökyüzüne salındı, barış özlemiyle özgürlüğe kanat çırptı.

“Yurtta barış, dünyada barış”

Başkan Mutlu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta barış, dünyada barış” sözünü hatırlatarak, “Bizler, insanlık adına barışı savunmaya devam edeceğiz. Savaşların yıkımını unutmayıp barışa daha sıkı sarılmalıyız” ifadelerini kullandı. Mutlu, barışın sadece bir gün değil, tüm yıl boyunca savunulması gereken bir değer olduğunu da sözlerine ekledi.

“Amasız, fakatsız barış diyoruz”

Konak Kent Konseyi Başkanı Hamit Mumcu, yaptığı basın açıklamasında, savaşların dünya genelinde yarattığı yıkımlara dikkat çekti. Mumcu, “Ukrayna’dan Gazze’ye kadar binlerce insan hayatını kaybediyor. 2023 yılı itibarıyla 120 milyon insan yerinden edildi. Bizler, amasız, fakatsız, inadına barış diyoruz” diyerek barışa olan inançlarını dile getirdi.

Konak Belediyesi ve Konak Kent Konseyi’nin Dünya Barış Günü vesilesiyle yaptığı bu anlamlı etkinlik, barışın her koşulda savunulması gerektiğini bir kez daha vurguladı. Toplumun tüm kesimlerine birlik, dayanışma ve barış içinde yaşama çağrısında bulunan etkinlik, katılımcılardan büyük destek aldı.