Engelli bireyler ve aileleri Konak Belediyesi ile denizle buluştu

Konak Belediyesi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nden hizmet alan engelli bireyler ve aileleri için sıcak yaz günlerinde ferahlatan bir organizasyona imza attı. Düzenlenen deniz gezisiyle engelli bireyler, mavi bayraklı Karakum Plajı’nda denizle buluşmanın mutluluğunu yaşadı.

Foça'da deniz keyfi yaşandı

Foça Belediyesi’nin Karakum Plajı’ndaki tesislerinde gerçekleşen gezide, engelli bireyler ve aileleri servislerle plaja ulaştırıldı. Konak Belediyesi Sosyal Yardım İşleri ve Sağlık İşleri Müdürlükleri koordinasyonunda gerçekleştirilen organizasyonda, katılımcıların tüm ihtiyaçları karşılandı.

“Bu yaz ilk defa denize girdik”

Geziye katılan aileler, engelli bireylerle denize gitmenin genellikle çok zor olduğunu ancak bu gezi sayesinde çocuklarıyla birlikte ilk defa bu yaz denize girebildiklerini dile getirdi. Aileler, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’ya teşekkür ederek, bu tarz organizasyonların devam etmesini istediklerini ifade etti.

“Onlar gülünce biz de gülüyoruz”

Bedensel engelli Çınar’ın annesi Fatma Öner, “Denize gitmeyi çok istiyorduk ama imkanımız yoktu. Bu organizasyon sayesinde oğlum çok mutlu oldu. Onlar gülünce biz de gülüyoruz” dedi. LGS’de başarı göstererek hayalindeki okulu kazanan Çınar da bu gezinin kendisi için aynı zamanda bir kutlama olduğunu belirtti.

Aileler duygularını paylaştı

Geziye katılan Pınar Başdaş, “Engelli çocuklarımız için çok güzel bir gün oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” derken, Birgül Gezek ise “Bugün çocuklarım sevinçle uyandı. Bu fırsatı bize sundukları için çok minnettarız” sözleriyle duygularını dile getirdi.

“Evden dışarı çıkamıyorduk”

Down sendromlu çocuğuyla birlikte geziye katılan Hanife Yılmaz ise, “İlk defa bugün çocuklarımı dışarı çıkardım. Denizle buluştular, yüzdüler, eğlendiler. Hepimiz çok mutlu olduk” dedi. Bir diğer katılımcı Rasim Enes Öztürker de, organizasyondan memnun kaldıklarını ve gelecek yıl yeniden katılmak istediklerini ifade etti.