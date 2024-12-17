Konak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçedeki çevre kirliliğini engellemek ve vatandaşları rahatsız eden hurdacılara karşı denetimlerini sürdürüyor. İlçe genelinde farklı noktalarda gerçekleştirilen denetimlerde, ruhsatsız olarak faaliyet gösteren hurda depoları tespit edildi. Belediyenin denetim ekipleri, bu depoları mühürleyerek ciddi para cezaları uyguladı. Ayrıca, faaliyetlerine devam eden ruhsatsız depoların sahipleri hakkında idari işlem başlatılarak mahkemeye sevk edilmek üzere adli sürecin başlatıldığı bildirildi.

Başkan Mutlu’dan kararlı mesaj: "Taviz vermeyeceğiz"

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, çevre kirliliği yaratan her türlü olumsuz duruma karşı kararlı bir şekilde mücadele edeceklerinin altını çizdi. "İlçemizi bu tür olumsuz görüntülerden kurtarmak için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Bu konuda asla taviz vermeyeceğiz," diyerek, denetimlerin süreceğini belirtti. Başkan Mutlu, mahallelerdeki vatandaşların talepleri doğrultusunda çevreye zarar veren hurdacılara karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.

Konak'ta çevre temizliği için sıkı çalışmalar

Konak Belediyesi, çevre kirliliği ve görüntü kirliliği yaratan hurdacılara yönelik denetimlerini titizlikle sürdürüyor. Ruhsatsız faaliyet gösteren hurda depolarına karşı gerçekleştirilen bu denetimlerle, vatandaşların daha temiz ve güvenli bir çevrede yaşamaları hedefleniyor.