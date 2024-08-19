İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, son dönemde meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Tugay, yangınlardan zarar gören vatandaşlara destek vereceklerini ve yangınlara daha etkin müdahale için yeni düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu belirtti. "Bazı yangınlara müdahalede geç kalındı," diyen Tugay, daha etkili bir hava müdahalesi ile yangınların daha hızlı söndürülebileceğini ifade etti. Ayrıca, yerel yönetimlere daha fazla yetki ve imkân sağlanması gerektiğini vurguladı.

İletişim sorunları ve acil müdahale çalışmaları

Yangınlar sırasında Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’yla yaşadığı iletişim sorunlarına da değinen Tugay, bakanla görüşmenin geciktiğini aktardı. Ancak, yangınlara acil müdahale için çalışmaların hızlandırıldığını belirtti. Kentteki 29 arama kurtarma derneğiyle işbirliği yapıldığını ve itfaiye ekiplerinin nöbet tuttuğunu duyurdu.

Orman rehabilitasyonu ve itfaiye kadro talepleri

Tugay, ayrıca ormanlık alanların rehabilitasyonu için Hacettepe Üniversitesi ile işbirliği yaptıklarını, yeni ağaçlandırma alanları tahsis edeceklerini söyledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin norm kadro ihtiyacına da dikkat çeken Tugay, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan 120 personel talep ettiklerini, ancak yalnızca 50 kadro verildiğini açıkladı. İtfaiye ekipmanının güçlendirilmesi için devlet ve İller Bankası'ndan destek talep etti.