Konak Belediyesi, "Adil kent, eşit yurttaşlık" anlayışıyla vatandaşların taleplerine en hızlı şekilde yanıt vermeyi hedefliyor. Bu kapsamda hayata geçirilen 444 35 66 numaralı İletişim Hattı, Konaklıların taleplerini ve sorunlarını dinleyerek kısa sürede çözüme ulaştırıyor.

Tek numarayla hızlı çözüm

444 35 66 numaralı İletişim Hattı, telefon ve WhatsApp üzerinden Konaklıların hizmetinde. Vatandaşlar, talep, öneri ve şikayetlerini iletebildiği bu hat sayesinde, hem yazılı hem görsel içeriklerle sorunlarını aktarabiliyor. Gönderilen talepler, önem ve aciliyet sırasına göre değerlendirilerek ilgili birimlere yönlendiriliyor. İletişim Hattı, WhatsApp uygulamasıyla da destekleniyor. Fotoğraf ve video gibi görsel içeriklerin paylaşılabilmesi, sorunların daha hızlı ve net bir şekilde anlaşılmasını sağlıyor.

“Çözüm bir telefon kadar yakın”

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, İletişim Hattı ile kesintisiz hizmet sağladıklarını belirterek, vatandaşları bu hattı kullanmaya davet etti. Başkan Mutlu, şöyle konuştu: “444 35 66 numaralı İletişim Hattımız sayesinde Konaklı komşularımızın taleplerini hızlıca değerlendiriyoruz. Telefon ve WhatsApp üzerinden gelen tüm görüş, öneri ve şikayetleri çözüme kavuşturuyoruz. Amacımız, Konak’ı daha modern ve yaşanabilir bir yer haline getirmek. Bu yolda vatandaşlarımızla güçlü bir iletişim kurarak ilerliyoruz.”