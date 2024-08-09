İzmir'in tarihi Kordon bölgesinde yapılmak istenen 18 katlı yapılaşma planı, Konak Belediyesi tarafından hukuki yollara taşındı. Belediye, bölgenin tarihi dokusuna zarar verecek bu kararın iptalini talep ediyor.

Tarihi doku için hukuki adım

Geçmişte Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne ait olan ve sonrasında özelleştirilen 3641 ada 1 parseldeki taşınmazın imar planı değişikliği ile ilgili tartışmalar sürüyor. İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda 65 metre yüksekliğinde, zemin+18 kat yapılaşma izni verilmek isteniyor. Ancak, Konak Belediyesi bu karara itiraz ederek, yapılaşmanın bölgenin tarihi dokusuna zarar vereceğini belirtti ve hukuki yollara başvurdu.

Hukuki mücadele devam ediyor

Belediye, mülkiyeti daha önce Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne ait olan taşınmazın imar planı değişikliğine karşı çıkarak, yapılaşma koşullarının imar mevzuatına uygun olmadığını belirtiyor. Özellikle 24.50 metre genişliğindeki taşıt yoluna cephe veren bu parselde, kat yüksekliğinin en fazla 8 kat olması gerektiği vurgulanıyor. Belediye, bu yüksekliğin üzerinde yapılacak bir binanın bölgedeki tescilli yapılar ve çevre plan koşulları ile uyumsuz olduğunu savunuyor.

Tarihi SİT Alanı koruma altında

Kordon Tarihi SİT Alanı üzerindeki yapılaşmanın bölgeye olumsuz etki yaratacağı, ulaşım ve altyapı sistemlerine ek yük getireceği gibi endişeler, Konak Belediyesi tarafından dile getirildi. Belediye, bu endişelerin dikkate alınmaması nedeniyle hukuki yollara başvurduğunu açıkladı.

Konak Belediye Başkanı, göreve geldikleri 31 Mart 2024 seçimlerinden bu yana yaptıkları tüm iş ve işlemlerin Anayasa, kanun ve yönetmeliklere uygun olarak gerçekleştirildiğini vurguladı. Başkan, "Konak'ta yaşayan vatandaşlarımızın sağlıklı, güvenli ve nitelikli bir kentte yaşamaları için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.