Konak Belediyesi, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında erken teşhisin önemine vurgu yaparak Basmane’deki hizmet binasını pembe renkle ışıklandırdı ve dev bir farkındalık pankartı astı. Ayrıca yıl boyunca ücretsiz kanser taramaları gerçekleştirerek kadın sağlığına destek vermeyi sürdürüyor.

Pembe aydınlatma ve farkındalık pankartı

Ekim ayı boyunca, meme kanseri farkındalığını artırmak amacıyla Konak Belediyesi, ana hizmet binasını pembe renkle aydınlatarak dikkat çekici bir farkındalık çalışmasına imza attı. Binanın ön cephesine asılan dev pankartta, pembe kurdele eşliğinde “Erken Teşhis Hayat Kurtarır” mesajı verildi. Bu kampanya, kadınların kanser taramaları konusunda daha bilinçli hale gelmelerini sağlamak için önemli bir adım olarak görülüyor.

Ücretsiz kanser taramaları devam ediyor

Konak Belediyesi, meme kanseri farkındalığını yalnızca ekim ayı ile sınırlı tutmuyor. Yıl boyunca devam eden ücretsiz kanser taramalarıyla, kadınların düzenli sağlık kontrollerine erişimini kolaylaştırıyor. Belediye, ilçe sınırları içindeki 30 yaş üstü kadınları her hafta Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi’ne (KETEM) yönlendiriyor. Bu taramalarda kadınların mamografi çekimleri yapılırken, rahim ağzı kanseri için de smear testleri uygulanıyor.

15 Ekim’de farkındalık yürüyüşü

Farkındalık ayı etkinlikleri kapsamında, 15 Ekim’de önemli bir yürüyüş düzenlenecek. Konak Belediyesi, çeşitli sivil toplum örgütleriyle birlikte gerçekleştireceği bu yürüyüşle toplumun meme kanseri konusunda daha bilinçli hale gelmesini amaçlıyor. Yürüyüş, Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünden başlayacak ve ÖSYM Binası önünde sona erecek.

Başkan Mutlu'dan kadınlara çağrı

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, ekim ayı boyunca meme kanseri farkındalığını artırmak için çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini belirtti. Başkan Mutlu, “Erken teşhis hayat kurtarır” diyerek tüm kadınları ücretsiz kanser taramalarına katılmaya davet etti.