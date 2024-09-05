Konak Belediyesi ve Darağaç Kolektifi Derneği'nin iş birliğiyle hayata geçirilen Darağaç Fermantasyon Projesi, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı’ndan hibe alarak, Türkiye genelinde 131 proje arasından ilk 10'a girmeyi başardı. Bu destekle birlikte, Konak’ın Umurbey Mahallesi'nde sanatsal üretime bir yıl boyunca kesintisiz devam edilecek.

Sanat Umurbey Mahallesi'nde buluşuyor

Darağaç Fermantasyon Projesi, genç sanatçı ve tasarımcıların kent yaşamına katkı sağlayabilecek projeleri hayata geçirmelerine olanak tanıyor. Proje, Darağaç Kolektifi’nin faaliyet gösterdiği Umurbey Mahallesi'nde sanatın sokaklara taşmasını sağlayacak. Proje kapsamında düzenlenecek atölye çalışmaları, sergiler ve etkinliklerle, mahalledeki sanatsal hareketlilik artacak.

2025 yılında 10’uncu yılını kutlayacak olan Darağaç Kolektifi, bu kapsamda “Darağaç X” başlığı altında etkinlikler düzenleyecek. Ayrıca, Umurbey Mahallesi'nde bulunan metruk bir yapı, “Darağaç Mutfak” adı altında kamusal bir mutfak alanına dönüştürülerek, sanatçılar ve mahalle sakinleri arasında iletişim ve iş birliğini destekleyecek.

Konak Modern Sanat Merkezi'nde ‘Darağaç Fermantasyon’ sergisi

Konak Belediyesi'nin kente kazandırdığı Konak Modern Sanat Merkezi, Darağaç Fermantasyon Projesi’ne de ev sahipliği yapacak. Bu merkezde, yeni mezun sanatçı ve tasarımcıları öne çıkaran interdisipliner sergiler düzenlenecek. Sanat merkezinin bulunduğu sokakta da çeşitli sanatsal etkinlikler yapılacak.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, projeyle ilgili olarak, "Sanatın her dalını kentimizin her noktasına yaymak istiyoruz. Darağaç Kolektifi ile iş birliğimiz, genç sanatçılar için yaratıcı bir alan oluşturacak. Sanatı sokağa taşıyarak, halkla buluşturmayı hedefliyoruz" dedi.