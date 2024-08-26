Konak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Hayvan Sağlığı Merkezi, sokak hayvanlarına yönelik bakım ve tedavi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Merkezde, veteriner hekimlerin gözetiminde gerçekleştirilen tedavilerle birlikte çok sayıda kedi ve köpeğin sağlığına kavuşması sağlanıyor. Son bir ayda 301 kısırlaştırma işlemi yapılırken, 409 kuduz aşısı ve 622 paraziter tedavi uygulandı. Bu hizmetlerin yanı sıra, merkezin en büyük mutluluk kaynaklarından biri de sahiplendirme süreçleri oldu.

Bakım ve tedavileri tamamlanan 19 kedi ve 39 köpek, duyarlı vatandaşların ilgisiyle ömürlük yuvalarına kavuştu. Yeni ailelerine katılan sevimli dostlar, hem onları sahiplenenler hem de Konak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü personeli için duygusal anlar yaşattı. Konak Belediyesi, hayvan sahiplendirme konusunda farkındalık yaratmayı hedefliyor ve vatandaşları, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 14.00 - 16.00 saatleri arasında Halkapınar’daki Hayvan Sağlığı Merkezi’ni ziyaret etmeye davet ediyor. Detaylı bilgi almak isteyenler ise (0232) 459 24 10 numaralı telefondan ulaşabilirler.

"Biz ailesi olmak istedik"

Merkezden 4 aylık bir köpeği sahiplenen Heves Yavuz, yaşadıkları mutluluğu şu sözlerle dile getirdi: “Köpek sahiplenmeyi uzun zamandır düşünüyorduk. Sokak hayvanları konusunda içimiz kırık. Bu çocuğu görünce ona aile olmak istedik ve adını 'Şans' koyduk. Sahiplenme süreci oldukça basit ve hızlı bir şekilde tamamlandı. Herkesi bu güzel duyguyu yaşamaya davet ediyorum.”

Başkan Mutlu: "Tüm komşularımızı yuva olmaya davet ediyorum"

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, sokak hayvanlarına sahip çıkmanın belediyenin öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayarak, “Belediye olarak sokakta yaşayan can dostlarımıza karşı sorumluluklarımızı biliyoruz. Onların daha iyi şartlarda yaşamalarını sağlamak için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Herkesi 'Satın alma, sahiplen' mottosuyla hareket etmeye ve can dostlara yuva olmaya davet ediyorum,” dedi.