Konak Belediyesi’nin Ücretsiz Tarih Gezileri Başladı!

Konak Belediyesi’nin kent kültürünü tanıtma amacıyla düzenlediği ‘Konak Tarih Gezileri’ yeni dönemiyle İzmirlilerle buluştu. Salı ve perşembe günleri düzenlenen ücretsiz gezilerde, katılımcılar şehrin tarihi mekanlarını keşfetme fırsatı yakalıyor.

Konak’ta tarihe yolculuk başladı

İzmir’in tarihi mirasını keşfetmek isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunan Konak Belediyesi, bu dönem de Konak Tarih Gezileri’ni başlattı. Katılımcılar, Basmane’den Kadifekale’ye uzanan bir rota üzerinde şehrin köklü geçmişini ve kültürel zenginliklerini keşfediyor.

İzmir’in kalbinde tarih dolu bir rota

Gezinin rotası, İzmir’in en önemli simgelerinden olan İsmet İnönü Anı Evi ve Kitaplığı, Tarihi Roma Yolu, Kadifekale ve Basmane’nin tarihi mekanlarını kapsıyor. Bu mekanlar, şehrin geçmişini günümüze taşıyan önemli semboller arasında yer alıyor. Katılımcılar, bu mekanlar arasında tarih ve kültür dolu bir yolculuk yaparak Konak’ın derinliklerine inme fırsatı buluyor.

“Bir kenti tanımak için sokaklarında yürüyün”

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, tarih gezilerinin amacını şu sözlerle özetliyor: “Bir kenti sevmenin yolu, o kenti tanımaktan geçer. Tarihi, kültürü ve doğasıyla İzmir’in kalbi olan Konak’ta, halkımızın bu değerleri yakından tanımasını ve keşfetmesini istiyoruz. Bu yüzden düzenlediğimiz tarih gezilerimizde, katılımcılara kentin zengin mirasını yakından gösteriyoruz.”

Konak’ın kültürel zenginlikleri gün yüzüne çıkıyor

Konak’ın tarih ve kültür dolu atmosferi, bu gezilerle yeniden canlanıyor. Katılımcılar, hem yerel halk hem de kenti ziyarete gelen turistler için düzenlenen bu turlarda, sokak sokak tarihi keşfetme şansı yakalıyor. Başkan Mutlu’nun da belirttiği gibi, Konak İzmir’in köklü kültürel mirasını temsil eden bir bölge ve bu gezilerle birlikte bu miras daha da erişilebilir hale geliyor.

Katılım nasıl sağlanıyor?

Konak Tarih Gezileri, haftada iki gün düzenleniyor ve her turda 25 kişiyle sınırlı bir katılım sağlanıyor. Gezilere katılmak isteyenler, Konak Belediyesi’nin 484 53 00 numaralı telefonundan rezervasyon yaptırarak yerlerini ayırtabilirler. Rehber eşliğinde gerçekleştirilen bu turlar, İzmirlilere ve İzmir’i keşfetmek isteyenlere unutulmaz bir deneyim sunuyor.