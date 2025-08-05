Konak Belediyesi’nin Ağustos ayı birinci meclis birleşiminde kent gündemine ilişkin önemli kararlar alındı. Toplantıda, temizlik filosuna güç katacak 19 adet çöp aracı kiralama önergesi Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi. Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, kentin çöp depolama alanı ihtiyacı konusunda Büyükşehir Belediyesi’nin bakanlığa yaptığı başvuruya destek çağrısında bulundu.

Temizlik filosu güçlendirilecek

Konak Belediyesi’nin temizlik hizmetlerinde kullanılmak üzere 19 adet taşıtın 36 ay süreyle kiralanması maddesi, belediyenin temizlik filosuna önemli katkı sağlayacak. Böylece kentteki temizlik hizmetlerinin etkinliği artacak. Başkan Mutlu, çöp toplama ve bertaraf sürecinde herkesin sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.

Başkan Mutlu’dan eğitim ve eşitlik vurgusu

Meclis toplantısında, genç öğrencilere yönelik destek programları ve toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığı yaratacak eğitim seminerleri de gündeme geldi. Başkan Mutlu, sahte diplomalar nedeniyle eğitimde adalet ve eşitliğin önemine dikkat çekti. Üniversite öğrencilerine yapılacak desteğin eşitlik temelinde olması gerektiğini belirtti.

Konak’ın turizmine dijital destek

Toplantıda ayrıca, ilçenin tarihi ve turistik yerlerini tanıtmak amacıyla dijital erişim sağlayan QR kodlu Konak Tanıtım Haritalarının işlek noktalara yerleştirilmesi kararı alındı. Bu sayede turizm faaliyetleri çevreci ve dijital dünyaya uygun şekilde desteklenecek.

İşbirlikleri ve toplumsal cinsiyet eşitliği

Konak Belediyesi, Uluslararası Rotary 2440. Bölge Federasyonu ile Girişimci Kadınlar Projesi için işbirliği protokolü imzaladı. Ayrıca, iki sosyal kalkınma kooperatifiyle işbirliği protokolleri meclisten geçti. Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık artırmak üzere seminerler düzenlenecek ve eğitim kurumlarında görevli personele yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapılacak.

Vefa örneği: Nebahat Tabak ismi Basmane Semt Merkezi tabelasında

Mecliste ayrıca, Basmane Semt Merkezi’nin tabelasına binayı ve araziyi bağışlayan merhumenin anısına Nebahat Tabak isminin eklenmesi önerisi de komisyonlara gönderildi.