Etkinliğin açılışında konuşan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, kadın muhtarların yerel yönetimdeki rolüne dikkat çekti:

“Konak’ın çok güçlü kadın muhtarları var. Kadının olduğu yerde umut, dayanışma ve çözüm vardır. Bugün burada edindikleri çevre ve doğa dostu bilgileri mahallelerinden başlayarak yaygınlaştırmalarını istiyoruz.”

Toplumla ilk temas noktası kadın muhtarlar

Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu Başkanı Betül Elmasoğlu, kadın muhtarların mahallelerde çevre bilincini yaymada kritik bir rol üstlendiğini söyledi. Elmasoğlu, atık yönetimi, çevresel ayak izi ve sürdürülebilirlik uygulamaları konularının eğitimin odak noktaları olduğunu belirtti.

Çevresel farkındalık ve bireysel sorumluluk

Prof. Dr. Müfide Banar (Eskişehir Teknik Üniversitesi), geri dönüşüm ve yeniden kullanımın önemini anlatarak, kadınların yerel yönetimlerin başarısında kilit rol oynadığını vurguladı:

“Kadınlar ayağa kalkarsa toplum ayağa kalkar. Kadın muhtarlar olmadan başarılı bir yerel yönetim düşünülemez.”

İmran Özfesli ve Meltem Karaca (Pslifestyle proje ekibi) ise bireysel davranış değişikliği ile sürdürülebilirliğin sağlanabileceğine dikkat çekti:

“Büyük değişimler önce bizde başlar. Sürdürülebilir bir dünya, bireylerin bilinçli tercihleriyle mümkün.”

Eğitimin ardından kadın muhtarlar, Başkan Mutlu tarafından sertifikalarını alırken, her birine çevre dostu bez çanta hediye edildi. Konak Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü de ilçedeki çevre ve iklim çalışmaları hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Konaklı kadın muhtarlar, aldıkları eğitimle mahallelerinde çevre dostu uygulamaları yaygınlaştıracak ve Yeşil Lider olarak toplumda örnek olacak.