Geçtiğimiz cumartesi günü gerçekleştirilen kongrede mevcut başkan Ahmet Yılmaz ile Ozan Yalçın yarıştı. Delegelerin büyük çoğunluğunun desteğini alan Yılmaz, güven tazeleyerek yeniden CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı oldu.

Seçim sonrası sosyal medya üzerinden açıklama yapan Yılmaz, partililere şu mesajı verdi:

“Değerli Cumhuriyet Halk Partililer, bugün ayrışmanın değil, birleşmenin, kişisel hesapların değil, ortak mücadelenin günüdür. Ülkemiz zor bir dönemden geçiyor ve her birimizin omuzlarında büyük bir sorumluluk var. Bizim görevimiz kavga etmek değil, umut üretmek ve birlik içinde hareket etmektir.”

Yılmaz, açıklamasında parti içi dedikodulara ve karalamalara prim vermediklerini vurgulayarak, görev süresi boyunca halkın beklentisinin kavga değil, çözüm ve dayanışma olduğunu belirtti. Açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Bugün kazanan; birlik, beraberlik ve demokrasi olmuştur. Bugün kazanan; CHP ve Kemalpaşa olmuştur. Yolumuz uzun, sorumluluğumuz büyük. Birlikte çalışacağız, birlikte başaracağız.”

Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen de Ahmet Yılmaz’ı kutlayarak kongrenin birlik mesajı verdi. Türkmen, “Partimizin yereldeki gücünü pekiştiren bu kongrenin kazananı CHP Kemalpaşa örgütüdür. Ahmet Başkanımıza yeni dönemde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.