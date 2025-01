Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Toros Sosyal Tesisi’nde başlayan eğitimde kadın kursiyerlerle bir araya gelerek, “Kadınların her alanda gücünü göstermesi için buradayız” dedi. Eğitim sonunda kadınların istihdam edilmesi için gerekli desteği vereceklerini belirtti.

Kadınlar üretim hayatında yer alacak

‘Hem İşte Hem Eğitimde Programı’ (HİHE) kapsamında başlatılan CNC operatörlüğü kursu, 18-30 yaş arasındaki 12 kadını kapsıyor. Ücretsiz eğitimlerle kadınların üretimde yer alması ve meslek edinmesi sağlanacak. Başkan Mutlu, bu kursun kadınların “erkek işi” algısını yıkacak önemli bir adım olduğunu vurguladı. Mutlu, “Bir kadın belediye başkanı olarak göreve geldiğim günden itibaren en çok istediğim şey Konak’ta kadınların daha görünür olması. Bugüne kadar erkek işi olarak bilinen her meslek dalında aslında kadının da olabileceğini, kadının da bunu başarabileceğini ve var olabileceğini gösterebilmek. Kadınların hem üretimde hem sosyal hayatta daha fazla yer almasını istiyoruz. Kadınlar, Konak’ta, kentimizde ve her yerde gücünü gösterecek. Bunun için bütün mücadelemiz. Hepinizin çok başarılı olacağına, iyi işler yapacağına inanıyorum. Biz aynı zamanda işe başlayanların en büyük kaygılarından biri olan ‘Çocuğumu nereye bırakacağım?’ kısmında da varız. Bunun için ücretsiz oyun evlerimiz var. Bu dönem amacımız kadınların her yerde olması, bütün gücünü göstermesi ve görünür olması” diye konuştu.

Meslek edinme özgürlük getiriyor

İnci Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ece Elbirlik Ürkmez, meslek edinmenin bağımsızlık ve özgürlük için önemli bir adım olduğunu belirterek, katılımcılara teşekkür etti. Elbirlik Ürkmez, "Bir insanın en temel hakkı özgürlük ve bağımsızlık. Meslek edinmeyi de bu bağımsızlığın ilk adımı olarak görüyorum. Çünkü ancak özgür ve bağımsız olduğumuz zaman seçim yapma hakkına sahibiz. Umarım hepimiz bu özgürlüğe sahip oluruz. Hiç kolay değil özellikle kadınlar için daha zor bağımsız olmak. Ne yaparsak yapalım hep bir yerden aşağıya doğru çekiş oluyor. Onun için daha fazla çalışmamız ve daha çok destek almamız gerek çevremizden. Burada olduğunuz ve çabanız için teşekkürler. Sizler bu programın liderlerisiniz, birlikte yeni programları da şekillendireceğiz" diye aktardı.

Eğitimden iş hayatına destek

12 hafta sürecek program kapsamında fabrika ziyaretleri ve sektörel deneyimler de yer alacak. İnci Vakfı Genel Müdürü Elif Türkmen Elbirler, "Biz kendimizi sizin yol arkadaşınız olarak görüyoruz. Hem İşte Hem Eğitimde Programı bizim gözbebeğimiz. Sizin eğitimini aldığınız alanlarda halihazırda çalışan kadın arkadaşlarımız var. Sizleri onlarla buluşturacağız, fabrika ziyaretlerimiz olacak. Bu işin eğitimini bitirip sınavı geçtiğinizde nasıl bir çalışma ortamının sizi beklediğini göreceksiniz" dedi.

Kursiyerlerin umudu ve heyecanı yüksek

Kursiyerlerden Berna Güneş, “Bu meslekte bir kadın olarak var olmak beni çok mutlu ediyor. Kadınların da erkekler kadar her alanda yer alabileceğini göstereceğiz” dedi. Bir diğer kursiyer Ayşe Seven ise “Bu alanda kadınların daha fazla yer alması gerektiğini düşünüyorum. Destek veren herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.